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В Бердянске на протяжении часа бушевал настоящий смерч. Видео

В Бердянске на протяжении часа бушевал настоящий смерч. Видео Это явление всё чаще встречается на юге Украины.

В курортном городке Бердянск, что в Запорожской области недалеко от побережья Азовского моря пронесся смерч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Природное явление наблюдали около часа дня.

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Более того доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова ранее отмечала, что из-за перепада температуры смерчи станут обычным явлением на юге страны.

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 Теги: Бердянск, смерч

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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