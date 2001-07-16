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В Мексике благодаря землетрясению нашли древнюю пирамиду. Видео
Постройка была сооружена между 1150 и 1200 годом.
В центральной Мексике археологи обнаружили древний храм ацтеков, который был скрыт в пирамиде Теопанцолко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Исследователи сделали это открытие, когда изучали повреждения, которые вызвало прошлогоднее землетрясение.
В сентябре 2017 года в Мексике землетрясение магнитудой 7,1 привело к гибели почти 370 человек. Оно вызвало разрушения в штате Морелос, где находится ацтекская пирамида Теопанцолко, посвященная богу дождя Тлалоку и богу войны Уицилопочтли. Она была построена около 1300 года нашей эры.
Археологи отправились к памятнику, чтобы с помощью радара оценить ущерб, нанесенный ему землетрясением, и в двух метрах под землей обнаружили древний храм.
Обнаруженный учеными храм относится к среднему постклассическому периоду, он был сооружен между 1150 и 1200 годом. Ширина постройки - 6 метров, длина - 4 метра. Он может оказаться самым ранним, из известных на сегодня, свидетельством заселения территории современного штата Морелос.
Возведение храмов под пирамидами часто практиковалось в древности. Стены храма были найдены рядом с остатками лепного столба, который когда-то поддерживал крышу. Из-за влаги покрытие стен почти разрушилось, но археологи смогли спасти некоторые фрагменты для изучения.
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Внутри храма также нашли курильницу и осколки керамических изделий.
В центральной Мексике археологи обнаружили древний храм ацтеков, который был скрыт в пирамиде Теопанцолко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Исследователи сделали это открытие, когда изучали повреждения, которые вызвало прошлогоднее землетрясение.
В сентябре 2017 года в Мексике землетрясение магнитудой 7,1 привело к гибели почти 370 человек. Оно вызвало разрушения в штате Морелос, где находится ацтекская пирамида Теопанцолко, посвященная богу дождя Тлалоку и богу войны Уицилопочтли. Она была построена около 1300 года нашей эры.
Археологи отправились к памятнику, чтобы с помощью радара оценить ущерб, нанесенный ему землетрясением, и в двух метрах под землей обнаружили древний храм.
Обнаруженный учеными храм относится к среднему постклассическому периоду, он был сооружен между 1150 и 1200 годом. Ширина постройки - 6 метров, длина - 4 метра. Он может оказаться самым ранним, из известных на сегодня, свидетельством заселения территории современного штата Морелос.
Возведение храмов под пирамидами часто практиковалось в древности. Стены храма были найдены рядом с остатками лепного столба, который когда-то поддерживал крышу. Из-за влаги покрытие стен почти разрушилось, но археологи смогли спасти некоторые фрагменты для изучения.
Читайте также: В Бердянске на протяжении часа бушевал настоящий смерч. Видео
Внутри храма также нашли курильницу и осколки керамических изделий.
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