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На Гавайях взорвалась "лавовая бомба", пострадало 13 человек. Видео
Раскаленная лава попала на лодку с пассажирами.
Во время извержения вулкана Килауэа на Гавайях пострадали 13 пассажиров туристической лодки, проводившей экскурсию по морю неподалеку вулкана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Отмечается, что вследствие так называемой «лавовой бомбы» продукты извержения вулкана попали на лодку, находящуюся непосредственно в море.
Лава пробила крышу туристической лодки и ранила пассажиров. В результате инцидента пострадали 13 человек.
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Сообщается, что одна из пострадавших - 20-летняя девушка - получила тяжелые травмы ног, другие пассажиры получили ожоги и царапины.
Во время извержения вулкана Килауэа на Гавайях пострадали 13 пассажиров туристической лодки, проводившей экскурсию по морю неподалеку вулкана, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Отмечается, что вследствие так называемой «лавовой бомбы» продукты извержения вулкана попали на лодку, находящуюся непосредственно в море.
Лава пробила крышу туристической лодки и ранила пассажиров. В результате инцидента пострадали 13 человек.
Читайте также: В Бердянске на протяжении часа бушевал настоящий смерч. Видео
Сообщается, что одна из пострадавших - 20-летняя девушка - получила тяжелые травмы ног, другие пассажиры получили ожоги и царапины.
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