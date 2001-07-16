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Многодетная мать отвела на крещение сразу восьмерых детей. Видео
Массовое крещение собрало в церкви половину села.
Кумовьями мать Наталья взяла друзей и знакомых с Киевщины, Закарпатья и родного поселка. Даже священник стал крестным сразу двух детей. Посмотреть на необычное действо собралось чуть ли не все село, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DKS.
Первого в купель окунают младшего сына - годовалого Макара. Его братья и сестры ждут своей очереди. Священник, который впервые крестит такое количество детей одновременно, вынужден импровизировать. В тесной сельской церкви негде яблоку упасть - посмотреть на рекордные крестины сходится почти все село.
"Восьмерых детей крестят, хотим увидеть как их крестить их будут. Очень радостно", - делится впечатлениями одна из местных жительниц.
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Мать детей 35-летняя Наталья наблюдает с порога, ведь на таинстве ей быть нельзя. По ее словам, из девяти детей крещенным был только старший - 14-летний Назарий. За домашними хлопотами крестины других постоянно откладывали.
Кумовьями мать Наталья взяла друзей и знакомых с Киевщины, Закарпатья и родного поселка. Даже священник стал крестным сразу двух детей. Посмотреть на необычное действо собралось чуть ли не все село, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DKS.
Первого в купель окунают младшего сына - годовалого Макара. Его братья и сестры ждут своей очереди. Священник, который впервые крестит такое количество детей одновременно, вынужден импровизировать. В тесной сельской церкви негде яблоку упасть - посмотреть на рекордные крестины сходится почти все село.
"Восьмерых детей крестят, хотим увидеть как их крестить их будут. Очень радостно", - делится впечатлениями одна из местных жительниц.
Читайте также: На Гавайях взорвалась "лавовая бомба", пострадало 13 человек. Видео
Мать детей 35-летняя Наталья наблюдает с порога, ведь на таинстве ей быть нельзя. По ее словам, из девяти детей крещенным был только старший - 14-летний Назарий. За домашними хлопотами крестины других постоянно откладывали.
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