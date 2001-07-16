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В Одессе подросток на отцовской машине протаранил Tesla. Видео

В Одессе подросток на отцовской машине протаранил Tesla. ВидеоВ результате ДТП пострадала женщина.

Вечером в понедельник, 16 июля, в Одессе 14-летний парень устроил дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Tesla, в результате которого пострадало два человека.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.online.

Отмечается, что мальчик, пока его отец спал, взял BMW на иностранной регистрации, ехал на 7-й станции Люстдорфской дороги, когда врезался в припаркованный на кругу автомобиль Tesla. После инцидента виновник попытался сбежать с места событий, бросив на асфальте шлепанцы.

Рядом с пострадавшим транспортным средством стояло еще одно авто Tesla, - его водитель сделал несколько выстрелов в воздух и задержал парня, после чего тот был госпитализирован с травмой грудной клетки.

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Отец виновника ДТП утверждает, что Tesla было припарковано не по правилам. В нем находилась девушка и пожилая женщина, - на момент аварии они вышли из машины, но девушка все равно пострадала и была госпитализирована.

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 Теги: ДТП, Tesla, видео

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Сегодня, 10:58 » Автор: Богдан Процив
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