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Захватывающие кадры ночной погони за браконьерами. Видео

Захватывающие кадры ночной погони за браконьерами. ВидеоСкрыться в зарослях браконьерам не удалось.

Во время ночного рейда на Киевском водохранилище сотрудникам рыбоохранного ведомства пришлось брать на абордаж лодку с браконьерами.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook начальник столичного патруля Госагентства рыбного хозяйства Владимир Мухин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

При этом задачу рыбпатруля усложняло то, что погоня за браконьерами происходила ночью.

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"Ночная погоня на скорости 70 км/час… Таран… Абордаж… Задержание", - прокомментировал Мухин видео.

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 Теги: погоня, браконьеры, видео

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Сегодня, 12:49 » Автор: Богдан Процив
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