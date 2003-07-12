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В Хмельницком сильный дождь затопил улицы. Видео

В Хмельницком сильный дождь затопил улицы. ВидеоЛюди пытались спрятаться от стихии на остановках.

В понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь, вследствие которого затопило часть улиц города.

Соответствующие фото и видео были опубликованы очевидцами в социальных сетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

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Отмечается, что вследствие обильного выпадения осадков усложнилось движение как пешеходов, так и транспортных средств, - местные жители утверждали, что люди пытались спрятаться от стихии на остановках, в то время как автомобили утопали в воде.



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 Теги: Хмельницкий, ливень, видео

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Сегодня, 14:15 » Автор: Богдан Процив
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