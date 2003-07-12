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В Хмельницком сильный дождь затопил улицы. Видео
Люди пытались спрятаться от стихии на остановках.
В понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь, вследствие которого затопило часть улиц города.
Соответствующие фото и видео были опубликованы очевидцами в социальных сетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
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Отмечается, что вследствие обильного выпадения осадков усложнилось движение как пешеходов, так и транспортных средств, - местные жители утверждали, что люди пытались спрятаться от стихии на остановках, в то время как автомобили утопали в воде.
В понедельник, 16 июля, в Хмельницком прошел сильный дождь, вследствие которого затопило часть улиц города.
Соответствующие фото и видео были опубликованы очевидцами в социальных сетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Читайте также: Захватывающие кадры ночной погони за браконьерами. Видео
Отмечается, что вследствие обильного выпадения осадков усложнилось движение как пешеходов, так и транспортных средств, - местные жители утверждали, что люди пытались спрятаться от стихии на остановках, в то время как автомобили утопали в воде.
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