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В Николаеве зоозащитники избили директора «Центра защиты животных». Видео

В Николаеве зоозащитники избили директора «Центра защиты животных». ВидеоАлександра Голобродского обвиняют в убийстве 135 подопечных животных.

В Николаевском городском совете 17 июля во время перерыва в сессии возникла потасовка между зоозащитниками и "сторонниками радикальных мер" в отношении бездомных животных. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Зоозащитники обвиняют директора коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александра Голобродского в убийстве 135 животных в приюте. Сегодня активисты пришли с пикетом к зданию мэрии, сюда же пришли и сторонники жестоких мер в отношении бродячих собак. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

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Стороны удалось разнять сотрудникам полиции, под прикрытием правоохранителей Голобродский пытался покинуть здание, но зоозащитники погнались за ним. В драке поучаствовал депутат горсовета Владислав Ентин, который ударил директора КП. Пока депутата успокаивала полиция, Голобродского доставили в участок для дачи показаний. Идет ли речь об убийстве животных или о драке, на данный момент неизвестно.

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 Теги: драка, видео

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Сегодня, 15:56 » Автор: Богдан Процив
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