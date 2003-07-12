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В Николаеве зоозащитники избили директора «Центра защиты животных». Видео
Александра Голобродского обвиняют в убийстве 135 подопечных животных.
В Николаевском городском совете 17 июля во время перерыва в сессии возникла потасовка между зоозащитниками и "сторонниками радикальных мер" в отношении бездомных животных. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Зоозащитники обвиняют директора коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александра Голобродского в убийстве 135 животных в приюте. Сегодня активисты пришли с пикетом к зданию мэрии, сюда же пришли и сторонники жестоких мер в отношении бродячих собак. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
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Стороны удалось разнять сотрудникам полиции, под прикрытием правоохранителей Голобродский пытался покинуть здание, но зоозащитники погнались за ним. В драке поучаствовал депутат горсовета Владислав Ентин, который ударил директора КП. Пока депутата успокаивала полиция, Голобродского доставили в участок для дачи показаний. Идет ли речь об убийстве животных или о драке, на данный момент неизвестно.
В Николаевском городском совете 17 июля во время перерыва в сессии возникла потасовка между зоозащитниками и "сторонниками радикальных мер" в отношении бездомных животных. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Зоозащитники обвиняют директора коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александра Голобродского в убийстве 135 животных в приюте. Сегодня активисты пришли с пикетом к зданию мэрии, сюда же пришли и сторонники жестоких мер в отношении бродячих собак. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Читайте также: Ливень в Севастополе затопил улицы. Видео
Стороны удалось разнять сотрудникам полиции, под прикрытием правоохранителей Голобродский пытался покинуть здание, но зоозащитники погнались за ним. В драке поучаствовал депутат горсовета Владислав Ентин, который ударил директора КП. Пока депутата успокаивала полиция, Голобродского доставили в участок для дачи показаний. Идет ли речь об убийстве животных или о драке, на данный момент неизвестно.
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