В Николаеве зоозащитники избили директора «Центра защиты животных». Видео

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Зоозащитники пикетировали цирк в Днепре. Видео Активисты уверяют, что цирковые звери истощены и едва держатся на ногах и сняли это на видео