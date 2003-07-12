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В Сети показали похищение матери Тайсона. Видео
Мать футболиста нашли через несколько часов в соседнем муниципалитете.
В Бразилии злоумышленники похитили из дома мать вице-капитана футбольного клуба "Шахтер" и бразильской сборной Тайсона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Иинцидент произошел утром 16 июля.
На видеозаписи с камеры наблюдения видер, что дому семьи бразильца пришел неизвестный с букетом цветов, которые якобы предназначались его матери Розангеле Барселлос Фреде. В момент, когда она взяла их в руки, подъехал автомобиль, из которого выскочила группа неизвестных и погналась за ней. Женщину забросили в машину и скрылись.
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Отмечается, что мать футболиста нашли через несколько часов в соседнем муниципалитете. По предварительной информации, она была в багажнике автомобиля, однако никаких телесных повреждений не получила.
В Бразилии злоумышленники похитили из дома мать вице-капитана футбольного клуба "Шахтер" и бразильской сборной Тайсона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Иинцидент произошел утром 16 июля.
На видеозаписи с камеры наблюдения видер, что дому семьи бразильца пришел неизвестный с букетом цветов, которые якобы предназначались его матери Розангеле Барселлос Фреде. В момент, когда она взяла их в руки, подъехал автомобиль, из которого выскочила группа неизвестных и погналась за ней. Женщину забросили в машину и скрылись.
Читайте также: Похищение поребриков: в Сети хохочут над дорогами "Крымнаша"
Отмечается, что мать футболиста нашли через несколько часов в соседнем муниципалитете. По предварительной информации, она была в багажнике автомобиля, однако никаких телесных повреждений не получила.
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