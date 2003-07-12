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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали похищение матери Тайсона. Видео

В Сети показали похищение матери Тайсона. ВидеоМать футболиста нашли через несколько часов в соседнем муниципалитете.

В Бразилии злоумышленники похитили из дома мать вице-капитана футбольного клуба "Шахтер" и бразильской сборной Тайсона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Иинцидент произошел утром 16 июля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видер, что дому семьи бразильца пришел неизвестный с букетом цветов, которые якобы предназначались его матери Розангеле Барселлос Фреде. В момент, когда она взяла их в руки, подъехал автомобиль, из которого выскочила группа неизвестных и погналась за ней. Женщину забросили в машину и скрылись.

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Отмечается, что мать футболиста нашли через несколько часов в соседнем муниципалитете. По предварительной информации, она была в багажнике автомобиля, однако никаких телесных повреждений не получила.


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 Теги: Сеть, Видео, Тайсон

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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