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Boeing 777 получил полное обновление салона. Видео

Boeing 777 получил полное обновление салона. ВидеоРаботы уже провели на 2 самолетах.

Авиакомпания Emirates продемонстрировала с помощью видеороликов процесс демонтажа старых и установки новых салонов в самолете Boeing 777-200LR. На это у специалистов компании ушло 55 дней. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cfts.org.ua.

А всего потребовалось 22 месяца с момента принятия решения о реконфигурации салонов Boeing 777-200LR, имеющихся в флоте эмиратской авиакомпании, до выкатки первого самолета из ангара после завершения работ, пишет avianews.

На данный момент техническая служба Emirates провела работы уже на двух самолетах. Замена салона на втором заняла всего 35 дней. Всего планируют переоборудовать салоны десяти Boeing 777-200LR, обойдется это в 150 млн. долл.

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Первоначально авиалайнеры поставлялись в 3-классной компоновке, включающей первый класс, бизнес-класс и экономический класс. После переконфигурации самолет становится 2-классным - в нем размещаются только бизнес-класс и эконом-класс. При этом если в эконом-классе осталась старая компоновка кресел 3+4+3 в ряд, то в бизнес-классе она изменена с 2+3+2 на 2+2+2, благодаря чему каждый пассажир получает доступ к проходу или имеет место у окна.

Также в бизнес-классе убрали центральную секцию для хранения ручной клади с целью сделать салон более просторным и обустроили специальную лаунж-зону с закусками, для чего пришлось изменить расположение кухни.

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 Теги: видео, салон, Boeing 777

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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