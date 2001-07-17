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В оккупированном Севастополе затопило городские улицы

В оккупированном Севастополе затопило городские улицыПо улицам «плывут» автомобили и пешеходы.

В оккупированном Севастополе в результате обильных ливней затопило городские улицы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Очевидцы делятся фотографиями и видео, на которых можно видеть, как по улицам «плывут» автомобили и пешеходы.

Тем временем, подконтрольное оккупационной власти местное управление МЧС предупредило об усилении в Севастополе ветра и грозы в период с 16 по 18 июля.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в связи с нехваткой воды изучают возможность использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий.


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 Теги: Севастополь, городские улицы, потоп

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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