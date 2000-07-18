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В Донецкой области грузовик частично ушел под землю. Видео

В Донецкой области грузовик частично ушел под землю. Видео Из-за неаккуратности водителя машина упала в яму.

Это произошло сегодня около 16:00 на пр.Мира около 1000 мелочей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0629.com.ua.

Строительная компания "СирвестИвестБуд" копала траншеи для укладки водопроводных труб.

Грузовик слишком близко подъехал к краю траншеи, асфальт не выдержал, грунт съехал и грузовик двумя колесами съехал вниз.

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Рабочие вытаскивали его с помощью крана и неохотно давали комментарии.

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 Теги: грузовик, яма, падение

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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