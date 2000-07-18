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В Донецкой области грузовик частично ушел под землю. Видео
Из-за неаккуратности водителя машина упала в яму.
Это произошло сегодня около 16:00 на пр.Мира около 1000 мелочей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0629.com.ua.
Строительная компания "СирвестИвестБуд" копала траншеи для укладки водопроводных труб.
Грузовик слишком близко подъехал к краю траншеи, асфальт не выдержал, грунт съехал и грузовик двумя колесами съехал вниз.
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Рабочие вытаскивали его с помощью крана и неохотно давали комментарии.
Это произошло сегодня около 16:00 на пр.Мира около 1000 мелочей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0629.com.ua.
Строительная компания "СирвестИвестБуд" копала траншеи для укладки водопроводных труб.
Грузовик слишком близко подъехал к краю траншеи, асфальт не выдержал, грунт съехал и грузовик двумя колесами съехал вниз.
Читайте также: Многодетная мать отвела на крещение сразу восьмерых детей. Видео
Рабочие вытаскивали его с помощью крана и неохотно давали комментарии.
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