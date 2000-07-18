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Полтергейст в Белом доме: на выступлении Трампа погас свет. Видео

Полтергейст в Белом доме: на выступлении Трампа погас свет. Видео Американский президент сказал, что "это было странно".

В Белом доме 17 июля во время выступления президента США Дональда Трампа на несколько секунд отключилось электричество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон

Американский лидер общался с журналистам о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп отметил, что на пресс-конференции в Хельсинки оговорился, когда заявил об отсутствии оснований считать РФ виновной во вмешательстве в выборы.

Президент США заверил, что полностью доверяет разведывательным службам США, которые зафиксировали злонамеренную деятельность Кремля. В этот момент в здании исчез свет. "Упс, они выключили свет. Это, должно быть, агенты разведки", – отреагировал Трамп.

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После появления электричества он признался, улыбаясь, что "это было странно"

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 Теги: Трамп, электричество, видео

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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