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В Японии кошки предвидели подземные толчки. Видео

В Японии кошки предвидели подземные толчки. Видео На видео можно заметить, что животные почувствовали землетрясение заранее.

Кошки способны предчувствовать природные катаклизмы. Раньше подобное считалось лишь теорией, однако теперь этому появилось надежное подтверждение. Представленная ниже видеозапись была сделана в японском городе Вакаяме еще в прошлом месяце, однако широкое распространение в Сети интернет получила только сегодня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Ролик демонстрирует так называемое «кошачье кафе», где каждый посетитель может не только выпить чашку кофе с десертом, но также поиграть с мурлыками. Утром 18 июня здесь произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, в результате которого погибли 5 человек, а еще 395 получили ранения той или иной степени тяжести.

Необычные кадры демонстрируют, как приблизительно за 10 секунд до начала интенсивных подземных толчков все кошки в помещении разом вздрогнули и подняли головы, а некоторые даже принялись беспокойно бегать по полу. Таким образом, очевидно, что животные почувствовали приближение землетрясения еще до того, как начались серьезные толчки и колебания почвы.

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Выходит, наличие в доме кошки может быть вдвойне полезно для тех, кто живет в зоне усиленной сейсмической активности вроде Страны восходящего солнца. Если питомец вдруг начинает встревоженно себя вести, сразу хватаете его на руки и вставайте от греха подальше в дверной проем, а еще лучше – покиньте на время здание.

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 Теги: кошки, землетрясение

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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