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ГП «Антонов» начнет выпуск беспилотных летательных аппаратов. Видео

ГП «Антонов» начнет выпуск беспилотных летательных аппаратов. ВидеоПредварительно запланировано производство четырех типов дронов с максимальной взлетной массой 1500 кг.

Государственное предприятие Антонов и швейцарская компания AIR-ION Technologies SA в ходе авиасалона в Фарнборо подписали меморандум о налаживании партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и изготовлении гибридных и электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщила пресс-служба украинского авиапроизводителя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что летательные аппараты будут производиться на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки компании AIR-ION Technologies SA для выполнения различных гражданских и военных задач.

Предварительно запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальной взлетной массой 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч.

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"ГП Антонов будет принимать участие в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении образцов для опытов, проведении их испытаний, сертификации, а в перспективе на производственных мощностях ГП Антонов планируется наладить линию по серийному производству БПЛА", – говорится в сообщении.

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 Теги: Антонов, беспилотники, видео

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Сегодня, 10:00 » Автор: Богдан Процив
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