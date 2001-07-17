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Раздел: Видеоновости  
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В Краснодаре люди плавали по улицам после сильного ливня. Видео

В Краснодаре люди плавали по улицам после сильного ливня. ВидеоВ целом в городе ощущаются проблемы с работой городского транспорта.

В российском Краснодаре несколько дней идут мощные ливни, вследствие чего улицы стало затапливать.

Видео с места событий местные жители публикуют на каналах в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что больше всего страдает микрорайон Музыкальный, где дома были построены самовольно и нет ливневой канализации, - после особенно сильного дождя вода в районе может стоять по несколько дней.

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Из-за обильного выпадения осадков затопило трамвайные пути и в целом в городе ощущаются проблемы с работой городского транспорта.



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 Теги: Краснодар, видео, ливень

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Сегодня, 16:41 » Автор: Богдан Процив
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