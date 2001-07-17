Раздел: Видеоновости
В Краснодаре люди плавали по улицам после сильного ливня. Видео
В целом в городе ощущаются проблемы с работой городского транспорта.
В российском Краснодаре несколько дней идут мощные ливни, вследствие чего улицы стало затапливать.
Видео с места событий местные жители публикуют на каналах в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что больше всего страдает микрорайон Музыкальный, где дома были построены самовольно и нет ливневой канализации, - после особенно сильного дождя вода в районе может стоять по несколько дней.
Читайте также: В Украине начали выпускать боеприпасы нового типа. Видео
Из-за обильного выпадения осадков затопило трамвайные пути и в целом в городе ощущаются проблемы с работой городского транспорта.
В российском Краснодаре несколько дней идут мощные ливни, вследствие чего улицы стало затапливать.
Видео с места событий местные жители публикуют на каналах в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что больше всего страдает микрорайон Музыкальный, где дома были построены самовольно и нет ливневой канализации, - после особенно сильного дождя вода в районе может стоять по несколько дней.
Читайте также: В Украине начали выпускать боеприпасы нового типа. Видео
Из-за обильного выпадения осадков затопило трамвайные пути и в целом в городе ощущаются проблемы с работой городского транспорта.
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