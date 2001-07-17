В Краснодаре люди плавали по улицам после сильного ливня. Видео

В целом в городе ощущаются проблемы с работой городского транспорта.



В российском Краснодаре несколько дней идут мощные ливни, вследствие чего улицы стало затапливать.



Видео с места событий местные жители публикуют на каналах в YouTube, передает интернет-издание



Отмечается, что больше всего страдает микрорайон Музыкальный, где дома были построены самовольно и нет ливневой канализации, - после особенно сильного дождя вода в районе может стоять по несколько дней.



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Из-за обильного выпадения осадков затопило трамвайные пути и в целом в городе ощущаются проблемы с работой городского транспорта.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В российском Краснодаре несколько дней идут мощные ливни, вследствие чего улицы стало затапливать.Видео с места событий местные жители публикуют на каналах в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua Отмечается, что больше всего страдает микрорайон Музыкальный, где дома были построены самовольно и нет ливневой канализации, - после особенно сильного дождя вода в районе может стоять по несколько дней.Из-за обильного выпадения осадков затопило трамвайные пути и в целом в городе ощущаются проблемы с работой городского транспорта.



