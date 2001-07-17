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Кадры падения самолета в ЮАР, снятые пассажиром. Видео

Кадры падения самолета в ЮАР, снятые пассажиром. ВидеоВ авиакатастрофе погибли два человека, еще 18 пассажиров получили травмы.

В интернете опубликована видеозапись, сделанная из салона самолета Convair 340, потерпевшего крушение в ЮАР 10 июля. Видео снял один из пассажиров лайнера, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Convair 340 - раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет, произведенный в 1954 году. Самолеты этой марки были сняты с производства более 50 лет назад.

Разбившийся самолет был в прошлом году приобретен голландской компанией Aviodrome и использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.

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Авиакатастрофа произошла 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

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 Теги: самолет, видео

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Сегодня, 18:03 » Автор: Богдан Процив
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