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В Сети показали падение самолета в ЮАР. Видео

В Сети показали падение самолета в ЮАР. ВидеоАвиакатастрофа произошла 10 июля.

В интернете опубликована видеозапись, сделанная из салона самолета Convair 340, потерпевшего крушение в ЮАР 10 июля. Видео снял один из пассажиров лайнера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Согласно данным ВВС, Convair 340 - раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет, произведенный в 1954 году. Самолеты этой марки были сняты с производства более 50 лет назад.

Разбившийся самолет был в прошлом году приобретен голландской компанией Aviodrome и использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.

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Авиакатастрофа произошла 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

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 Теги: Авиакатастрофа, ЮАР, Видео

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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