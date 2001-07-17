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Раздел: Видеоновости  
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Муж Ким Кардашьян рекламирует свои кроссовки в Instagram жены. Видео

Муж Ким Кардашьян рекламирует свои кроссовки в Instagram жены. ВидеоВ ее аккаунте засветились новые кроссовки супруга.

Хорошо, когда жена входит в топ-10 самых популярных пользователей Instagram — не нужно тратиться на дополнительную рекламу. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

Судя по всему, именно так решил Канье Уэст и представил новые цвета моделей кроссовок Yeezy Boost 350 и Yeezy Boost 700 в аккаунте супруги.

Ким сняла для Stories видео, в котором показала модели в светло-серой гамме.

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Правда о том, когда предмет желания фэшиониста со всего мира появится в продаже звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не сообщила.

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 Теги: Ким Кардашьян, видео, Instagram

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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