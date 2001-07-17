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В сети показали крошечный телефон Jelly. Видео
Телефон работает на Android 8.1 Oreo.
Мы уже рассказывали про самый маленький смартфон Jelly, авторы которого пошли дальше – они создали самый маленький защищенный смартфон, который сразу же вызвал ажиотаж. Так, стартаперы только начали сбор средств на Kickstarter, а он уже собрал на 1400% больше нужной суммы!
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgeek.
Самый маленький защищенный смартфон получил название Unihertz Atom. Несмотря на детские размеры, по уровню защиты он соответствует «взрослому» стандарту IP68, не боится падений и погружения в воду.
Читайте также: Крошечный и лысый: детеныш ехидны стал новой звездой Сети
Unihertz Atom работает на операционной системе Android 8.1 Oreo, оснащен 2,45-дюймовым экраном и имеет 4 Гб оперативки. Процессор – 8-ядерный, аккумулятор — на 2 000 мАч. И хотя аппарат очень маленький, в нем есть слот для двух «симок», сканер отпечатка пальцев и даже две камеры – на 16 и 8 Мп. Цена в рознице — 299 долларов.
Мы уже рассказывали про самый маленький смартфон Jelly, авторы которого пошли дальше – они создали самый маленький защищенный смартфон, который сразу же вызвал ажиотаж. Так, стартаперы только начали сбор средств на Kickstarter, а он уже собрал на 1400% больше нужной суммы!
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgeek.
Самый маленький защищенный смартфон получил название Unihertz Atom. Несмотря на детские размеры, по уровню защиты он соответствует «взрослому» стандарту IP68, не боится падений и погружения в воду.
Читайте также: Крошечный и лысый: детеныш ехидны стал новой звездой Сети
Unihertz Atom работает на операционной системе Android 8.1 Oreo, оснащен 2,45-дюймовым экраном и имеет 4 Гб оперативки. Процессор – 8-ядерный, аккумулятор — на 2 000 мАч. И хотя аппарат очень маленький, в нем есть слот для двух «симок», сканер отпечатка пальцев и даже две камеры – на 16 и 8 Мп. Цена в рознице — 299 долларов.
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