» » В сети показали крошечный телефон Jelly. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В сети показали крошечный телефон Jelly. Видео

В сети показали крошечный телефон Jelly. ВидеоТелефон работает на Android 8.1 Oreo.

Мы уже рассказывали про самый маленький смартфон Jelly, авторы которого пошли дальше – они создали самый маленький защищенный смартфон, который сразу же вызвал ажиотаж. Так, стартаперы только начали сбор средств на Kickstarter, а он уже собрал на 1400% больше нужной суммы!

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgeek.

Самый маленький защищенный смартфон получил название Unihertz Atom. Несмотря на детские размеры, по уровню защиты он соответствует «взрослому» стандарту IP68, не боится падений и погружения в воду.

Читайте также: Крошечный и лысый: детеныш ехидны стал новой звездой Сети

Unihertz Atom работает на операционной системе Android 8.1 Oreo, оснащен 2,45-дюймовым экраном и имеет 4 Гб оперативки. Процессор – 8-ядерный, аккумулятор — на 2 000 мАч. И хотя аппарат очень маленький, в нем есть слот для двух «симок», сканер отпечатка пальцев и даже две камеры – на 16 и 8 Мп. Цена в рознице — 299 долларов.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Jelly, телефон, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
     31
     0

Похожие новости по теме

Маленький тигренок, напугавший взрослого хищника, стал звездой Сети. Видео Маленький тигренок, напугавший взрослого хищника, стал звездой Сети. Видео

Забавное происшествие попало в объективы камер

Исследователи создали самый маленький нано-спиннер в мире. Видео Исследователи создали самый маленький нано-спиннер в мире. Видео

С помощью лазерной фотолитографии исследователи-нанотехнологи создали фиджет-спиннер, размером около ста микрометров

В Японии выпустили смартфон, размером с кредитку. Видео В Японии выпустили смартфон, размером с кредитку. Видео

Габариты NichePhone-S – 90 х 50 миллиметров, толщина – 6,5 мм.

Любвеобильный детеныш коалы стал звездой сети. Видео Любвеобильный детеныш коалы стал звездой сети. Видео

Маленькая кроха поразила всех своей любовью.

"Я грозный, грозный дикий лев": новой звездой сети стал маленький львенок. Видео

Милое видео поднимет вам настроение на все 100%.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх