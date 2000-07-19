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Так выглядит самая опасная горная дорога в мире. Видео

Так выглядит самая опасная горная дорога в мире. Видео Для местных жителей подобная езда является привычным делом.

После просмотра этого жуткого видеоролика невольно возникает благодарность за дороги в своей стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Для большинства людей езда по опасной дороге в Непале может привести к сердечному приступу, однако местные водители не видят в этом ничего из ряда вон выходящего.

Эту дорогу проложили на пути водопада, ниспадающего с огромной силой со скалы. Мощность потока настолько велика, что в некоторых местах даже снесено дорожное ограждение.

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Примечательно полное спокойствие пассажиров, для которых подобная езда является привычным делом.

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 Теги: дорога, водопад

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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