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В Канаде произошла масштабная авария грузового поезда. Видео

В Канаде произошла масштабная авария грузового поезда. Видео С рельсов сошли 25 вагонов товарняка.

В восточной провинции Квебек, на участке возле города Сен-Поликарп, который располагается в 70-ти км к западу от Монреаля, сошел с рельсов товарный поезд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.

По предварительным данным, все 25 вагонов товарного поезда сошли с рельсов.

Две цистерны с пропаном упали с моста в реку.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

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Информации о пострадавших не поступало. Причины аварии выясняются.

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 Теги: Канада, поезд

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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