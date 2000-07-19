» » Рассекречены кадры с мумией великана из архива КГБ. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Рассекречены кадры с мумией великана из архива КГБ. Видео

Рассекречены кадры с мумией великана из архива КГБ. Видео Секретные кадры из архивов спецслужб попали в открытый доступ.

Видео демонстрируют двухметровую мумию, которую обнаружили исследователи во время экспедиции в Египте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

Останки великана нашли в 1961 году. Сотрудники спецслужб отправились на территорию Египта с миссией IsisProject, в рамках которой они разыскивали информацию о технологии построения древних пирамид. Кроме того, участниками миссии стали и политики из разных стран.

Во время раскопок в Гизе у основания пирамид обнаружили древние захоронения с мумиями гуманоидов. Однако официальной информации о невероятной находке или материалов не было найдено.

Читайте также: В Канаде произошла масштабная авария грузового поезда. Видео

Обнародованные кадры демонстрируют мумии гигантов, возраст которых составляет больше 12 тысяч лет.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: КГБ, мумия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     66
     0

Похожие новости по теме

В Канаде произошла масштабная авария грузового поезда. Видео В Канаде произошла масштабная авария грузового поезда. Видео

С рельсов сошли 25 вагонов товарняка.

Масштабная авария в Хмельницком: кадры с места ДТП. Видео Масштабная авария в Хмельницком: кадры с места ДТП. Видео

На перекрестке столкнулись автобус, трактор и грузовик.

В Сети появились первые кадры новой части Star Wars. Видео В Сети появились первые кадры новой части Star Wars. Видео

Уникальные кадры со съемок восьмой части Star Wars попали в открытый доступ.

Жуткие кадры масштабной аварии с участием 8 машин возле моста Патона. Видео Жуткие кадры масштабной аварии с участием 8 машин возле моста Патона. Видео

Вчера неподалеку от моста Патона, на бульваре Дружбы народов в Киеве произошла масштабная авария, в которую попали восемь автомобилей.

На Кубани нашли древнее захоронение людей-гигантов. Видео На Кубани нашли древнее захоронение людей-гигантов. Видео

Приблизительный возраст находок составляет более 4 тысяч лет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх