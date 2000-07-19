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Белорусские спецназовцы в джинсах освободили заложницу. Видео
Заложницу захватили в банке.
Вчера, 18 июля, в мирной Беларуси произошло крупное ЧП: в здании гостиницы на улице Советской в городе Заславль, в помещении банка мужчина взял в заложники 23-летнюю девушку, которая, «по предварительной информации», была беременна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело за захват заложника.
Мужчина был вооружен ножом, и оказался дальним родственником молодой заложницы.
Первоначально 46-летний злоумышленник, по словам министра внутренних дел Игоря Шуневича, «выдвигал различные требования» — однако какие конкретно, глава МВД пояснить отказался.
Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия.
«На протяжении более чем двух часов мы вели с ним переговоры. Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля»,— сообщил журналистам министр.
Он лично возглавил операцию по освобождению заложника, а осуществлялась она силами спецподразделения МВД «Алмаз».
Читайте также: В Эквадоре установили красивый цветочный рекорд
В ходе операции заложница освобождена, женщина не пострадала. С ней работают медики и психологи. Преступник ликвидирован.
Вчера, 18 июля, в мирной Беларуси произошло крупное ЧП: в здании гостиницы на улице Советской в городе Заславль, в помещении банка мужчина взял в заложники 23-летнюю девушку, которая, «по предварительной информации», была беременна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело за захват заложника.
Мужчина был вооружен ножом, и оказался дальним родственником молодой заложницы.
Первоначально 46-летний злоумышленник, по словам министра внутренних дел Игоря Шуневича, «выдвигал различные требования» — однако какие конкретно, глава МВД пояснить отказался.
Правоохранители до последнего пытались мирно разрешить ситуацию и уговорить мужчину прекратить противоправные действия.
«На протяжении более чем двух часов мы вели с ним переговоры. Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена — это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля»,— сообщил журналистам министр.
Он лично возглавил операцию по освобождению заложника, а осуществлялась она силами спецподразделения МВД «Алмаз».
Читайте также: В Эквадоре установили красивый цветочный рекорд
В ходе операции заложница освобождена, женщина не пострадала. С ней работают медики и психологи. Преступник ликвидирован.
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