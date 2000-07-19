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Удар молнии с 30-ти метров снял на камеру американец. Видео
Мужчина снимал с крыльца приближение грозы, когда рядом с ним в опасной близости ударила молния.
В городе Чикопи в Массачусетсе местный житель снял на видео удар молнии в опасной близости. Ролик он опубликовал на своей Twitter-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Американец снимал приближение грозы, когда неожиданно на видео попала молния. Он отметил, что расстояние между ним и местом удара не превышало 30-ти метров.
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"Мне исключительно повезло, что я еще жив", - отметил мужчина в комментарии к ролику.
В городе Чикопи в Массачусетсе местный житель снял на видео удар молнии в опасной близости. Ролик он опубликовал на своей Twitter-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Американец снимал приближение грозы, когда неожиданно на видео попала молния. Он отметил, что расстояние между ним и местом удара не превышало 30-ти метров.
Читайте также: Советник Макрона избил митингующего. Видео
"Мне исключительно повезло, что я еще жив", - отметил мужчина в комментарии к ролику.
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