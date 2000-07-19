Раздел: Видеоновости
Появились кадры смертельного наводнения в России. Видео
В результате ЧП погибли супруги-пенсионеры.
В интернете обнародовали видео масштабного потопа в Оренбургской области Российской Федерации, который унес две жизни.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Так, ночью в селе Зеркло Шарлыкского района поднялась вода, подтопило 5 домов, 4 из которых - жилые. В результате ЧП погибли супруги-пенсионеры.
По предварительным данным, причиной подтопления могло стать то, что водопропускные сооружения на трассе не справились с объемом поступившей воды.
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На месте инцидента работали спасатели.
В интернете обнародовали видео масштабного потопа в Оренбургской области Российской Федерации, который унес две жизни.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Так, ночью в селе Зеркло Шарлыкского района поднялась вода, подтопило 5 домов, 4 из которых - жилые. В результате ЧП погибли супруги-пенсионеры.
По предварительным данным, причиной подтопления могло стать то, что водопропускные сооружения на трассе не справились с объемом поступившей воды.
Читайте также: Огненный торнадо сняли во время пожара. Видео
На месте инцидента работали спасатели.
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