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В центре Львова большое дерево упало на автомобили. Видео

В центре Львова большое дерево упало на автомобили. ВидеоВодители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.

Утром в четверг в центре Львова на улице Пекарской большое дерево упало на автомобили, припаркованные неподалеку. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Захид.net.

Отмечается, что из людей никто не пострадал, но транспорт оказался сильно поврежден. Две машины – Hyundai Tucson и Volkswagen Passat – дерево накрыло полностью.

Именно машине Volkswagen досталось больше всего. Толстенный ствол каштана полностью смял крышу универсала. В опубликованном видео владелец этой машины сказал, что теперь ему остается "сделать из машины кабриолет и возить красивых девушек".

При осмотре упавшего дерева оказалось, что у него прогнили корни. Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.

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Разбирать завалы прибыла бригада коммунальщиков.

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 Теги: дерево, автомобили, видео

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Сегодня, 15:20 » Автор: Богдан Процив
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