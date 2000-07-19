Раздел: Видеоновости
В центре Львова большое дерево упало на автомобили. Видео
Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.
Утром в четверг в центре Львова на улице Пекарской большое дерево упало на автомобили, припаркованные неподалеку. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Захид.net.
Отмечается, что из людей никто не пострадал, но транспорт оказался сильно поврежден. Две машины – Hyundai Tucson и Volkswagen Passat – дерево накрыло полностью.
Именно машине Volkswagen досталось больше всего. Толстенный ствол каштана полностью смял крышу универсала. В опубликованном видео владелец этой машины сказал, что теперь ему остается "сделать из машины кабриолет и возить красивых девушек".
При осмотре упавшего дерева оказалось, что у него прогнили корни. Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.
Читайте также: В Великобритании начали продавать «летающие костюмы». Видео
Разбирать завалы прибыла бригада коммунальщиков.
Утром в четверг в центре Львова на улице Пекарской большое дерево упало на автомобили, припаркованные неподалеку. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Захид.net.
Отмечается, что из людей никто не пострадал, но транспорт оказался сильно поврежден. Две машины – Hyundai Tucson и Volkswagen Passat – дерево накрыло полностью.
Именно машине Volkswagen досталось больше всего. Толстенный ствол каштана полностью смял крышу универсала. В опубликованном видео владелец этой машины сказал, что теперь ему остается "сделать из машины кабриолет и возить красивых девушек".
При осмотре упавшего дерева оказалось, что у него прогнили корни. Водители намерены подавать в суд и требовать у властей города компенсацию нанесенного ущерба.
Читайте также: В Великобритании начали продавать «летающие костюмы». Видео
Разбирать завалы прибыла бригада коммунальщиков.
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