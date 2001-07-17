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Раздел: Видеоновости  
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В оккупированном Крыму появилась новая серьезная проблема. Видео

В оккупированном Крыму появилась новая серьезная проблема. ВидеоНекоторые экземпляры достигают полуметра.

В оккупированном Крыму, пляжи которого пустуют, появилась новая серьезная проблема. Температура воды на Южном побережье упала из-за холодного течения, а Азовское побережье, которое обычно служит альтернативой для туристов на аннексированном полуострове, подверглось нашествию медуз.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Некоторые экземпляры достигают полуметра, передает радиостанция "Говорит Москва". "Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: все южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи.

А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз", - говорится в сообщении. Аурелия – это самые большие медузы, которые водятся Черном море. Некоторые экземпляры достигают полуметра.

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Они не смертельны для человека, но ожоги оставляют достаточно болезненные. Сейчас эти существа находятся у побережья, и немногочисленные отдыхающие могут только ходить вокруг воды.

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 Теги: Крым, Видео, проблема

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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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