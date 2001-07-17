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В Украине показали, как армия использует беспилотники. Видео

В Украине показали, как армия использует беспилотники. ВидеоДроны очень активно используются в армии.

17 июля на международном аэрокосмическом салоне Farnborough Airshow-2018 государственное предприятие "Антонов" подписало со швейцарской компанией AIR-ION Technologies SA Меморандум о взаимопонимании по налаживанию партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выполнения различных военных и гражданских нужд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

Боевые действия на Донбассе украинская армия начала без беспилотных летательных аппаратов современного уровня. Хотя в середине "нулевых" предпринимались робкие попытки оснастить вооруженные силы Украины (ВСУ) такой техникой. В 2008 году специалисты Министерства обороны решили изучить израильский беспилотный комплекс Bird Eye стоимостью в $1,3 млн. Его купили для пробы, но в армию беспилотник так и не попал. В итоге к середине 2014 года в распоряжении ВСУ находились устаревшие комплексы ВР-2 "Стриж" и ВР-3 "Рейс". Отметим, что комплекс "Рейс" создавался еще в 1960-х годах и по определению был неэффективным в использовании.

Война на Донбассе показала, что беспилотники необходимы, прежде всего, как средство разведки, корректировки артиллерийского огня и передачи данных о позициях противника в реальном времени. Однако на первых порах потребность армии и Национальной гвардии в БПЛА обеспечивали только волонтеры. Например, уже в июле-сентябре 2014 года подразделения Нацгвардии получили два беспилотных комплекса "Фурия", разработанных киевским предприятием "Атлон-Авиа". В 2015 году "Фурия" начала поступать и в ВСУ.

Этот беспилотный комплекс состоит из трех дронов, а также станции управления. Вся система может перевозиться в обычном "пикапе". С помощью "Фурии" можно производить разведку местности как в дневное, так и в ночное время в радиусе 45-50 км.

В 2016 году в распоряжение ВСУ начали поступать беспилотники Spectator-M, разработанные специалистами государственного предприятия "Меридиан" и Национального технического университета КПИ им. Игоря Сикорского. Финансировала разработку госкомпания "Спецтехноэкспорт".

Беспилотный комплекс Spectator-M состоит из трех "птичек" и наземной станции управления. Переносить оборудование можно в трех рюкзаках. Беспилотники могут работать в любое время суток в радиусе до 30 км и на высоте до 2 км. Информация о местности передается в режиме онлайн. В 2017 году началось серийное производство этих аппаратов. Сейчас они используются на Донбассе, на административной границе с оккупированным Крымом, а также ведут дежурство на западных границах.

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Директор компании "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул заявил недавно в интервью, что украинские военные заинтересовались беспилотной системой Sparrow LE, разработанной одесской компанией "Спайтек". Она обладает высокими техническими характеристиками, позволяя дронам находиться в воздухе до четырех часов (Spectator и "Фурия" могут летать два и три часа, соответственно). По словам Барбула, этот беспилотный комплекс имеет шансы выйти и на международный рынок.

Меморандум между ГП "Антонов" и швейцарской компанией AIR-ION Technologies SA, подписанный в Фарнборо, также свидетельствует о том, что Украина стоит на пороге международного клуба крупнейших производителей БПЛА. По информации "Укроборонпрома", в рамках этого соглашения запланировано производство как минимум четырех типов БПЛА с максимальным взлетным весом в 1500 кг и скоростью до 185 км/ч.

В начале 2018 года в Украине, наконец, было принято решение, позволяющие оснастить вооруженные силы большим количеством беспилотных систем. Как утверждает журналист Юрий Бутусов, Генеральный штаб определил потребности ВСУ в 500 беспилотных летательных аппаратов. "500 дронов – это ниже потребностей армии, беспилотники нужны в гораздо большем количестве, причем как в разведывательных, так и в ударных вариантах. Но 500 дронов – это новый качественный уровень для армии", – объясняет Бутусов. По его словам, на передовой по-прежнему находятся единичные образцы нового вооружения: "Прежде всего заметно критическое отставание именно в оснащении дронами… До сих пор большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны".


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 Теги: беспилотники, дроны, армия, видео

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Сегодня, 21:53 » Автор: Едгар Букмирза
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