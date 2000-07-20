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Раздел: Видеоновости  
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На засыхающий Крым обрушился град. Видео

На засыхающий Крым обрушился град. ВидеоГород сильно затопило.

На Симферополь в четверг, 19 июля, обрушилась огромная гроза и град.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

Ливнестоки города не справлялись с потоками воды, поэтому часть улиц оказались затоплены. В частности, из-за непогоды оказался "под водой" и Симферопольский вокзал, передает Обозреватель.

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Также в городе прошел огромный град размером в несколько сантиметров, фото которого активно публикуют местные жители в социальных сетях.

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 Теги: Крым, Видео, град

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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