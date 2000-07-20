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Родная мать держала детей на цепи. Видео

Родная мать держала детей на цепи. Видео Женщина посадила сына и дочь на цепь.

12-летняя Алина и 11-летний Саша сейчас временно живут у родственников. Дети пришли к бабушке и рассказали что-то странное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Но в это же время бабушка заметила цепи на шее детей.

Вечером бабушка провела детей домой, но они убежали.

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Правоохранителей вызвала именно мать, когда не застала детей дома.

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 Теги: дети, цепь

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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