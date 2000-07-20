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Бразильские экстремалы установили зрелищный рекорд. Видео
С моста одновременно прыгнули 245 человек.
В бразильском муниципалитете Ортоландия в окрестностях Сан-Паулу 245 мужчин и женщин одновременно спрыгнули с моста высотой 30-метров в попытке установить мировой рекорд по роупджампингу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Организаторы утверждают, что общая длина нейлоновых веревок, которыми воспользовались экстремалы, составила 20 километров. Зрелище получилось эффектным.
Предыдущий рекорд по прыжкам с высоты с веревкой был установлен в апреле прошлого года 149 мужчинами и женщинами.
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Роупджампинг – экстремальный вид спорта, представляющий собой прыжки с веревкой с высоких объектов.
В бразильском муниципалитете Ортоландия в окрестностях Сан-Паулу 245 мужчин и женщин одновременно спрыгнули с моста высотой 30-метров в попытке установить мировой рекорд по роупджампингу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Организаторы утверждают, что общая длина нейлоновых веревок, которыми воспользовались экстремалы, составила 20 километров. Зрелище получилось эффектным.
Предыдущий рекорд по прыжкам с высоты с веревкой был установлен в апреле прошлого года 149 мужчинами и женщинами.
Читайте также: Родная мать держала детей на цепи. Видео
Роупджампинг – экстремальный вид спорта, представляющий собой прыжки с веревкой с высоких объектов.
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