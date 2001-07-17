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Для смышленой белки построили полосу препятствий. Видео

Для смышленой белки построили полосу препятствий. Видео Захватывающий ролик с белкой держит в напряжении до самого финала.

В течение двух недель парень из Великобритании смог уникально выдрессировать белку. Зверек стал забегать к британцу на задний двор в поисках еды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Чтобы добраться до вкусной еды в кормушке, белке пришлось преодолевать препятствия.

Дрессировка проходило постепенно: по мере обучения прохождению каждого нового этапа британец добавлял следующее препятствие.

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В итоге получился захватывающий и держащий в напряжении до самого финала «приключенческий боевик» под музыку из фильма «Миссия невыполнима».

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 Теги: белка, полоса препятствий

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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