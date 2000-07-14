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В Украине испытали систему пеленгации субмарин. Видео

В Украине испытали систему пеленгации субмарин. ВидеоИспытания проходили в условиях максимально приближенных к боевым в ходе учений Си Бриз-2018.

Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов успешно завершил заводские испытания радиогидроакустической системы Ятрань. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Испытания, при которых было совершено сброс буев с вертолета Ми-14ПЧ, проходили в ходе масштабных международных учений Си Бриз-2018 в Черном море, в условиях максимально приближенных к боевым.

"Система Ятрань состоит из специальных гидроакустических буев, имеющих сверхчувствительные акустические сенсоры, и цифровой центр обработки информации. Система построена таким образом, что объединяет информацию из многих буев и позволяет полностью контролировать большую акваторию и оперативно передавать координаты целей для уничтожения", - сообщил Юрий Меленки, директор Киевского научно-исследовательского института гидроприборов".

Одной из особенностей работы системы Ятрань является то, что гидроакустические буи работают в полностью пассивном режиме. Это делает их абсолютно незаметными для противника. Благодаря им можно контролировать перемещение подводных лодок противника, что позволяет гарантированно их уничтожать. В общем, высокие характеристики системы Ятрань повышают боевую эффективность противолодочной обороны в разы.

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Сейчас специалисты института готовят Ятрань к проведению государственных испытаний. Успешное завершение которых позволит начать, в случае заказа, серийное производство системы и ее поставки для усиления обороноспособности Украины.

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 Теги: субмарины, пеленгация, видео

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Сегодня, 10:17 » Автор: Богдан Процив
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