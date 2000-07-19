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Раздел: Видеоновости  
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Как российские тюремщики пытают заключенного в колонии. Видео

Как российские тюремщики пытают заключенного в колонии. ВидеоЗапись была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники колонии.

Сотрудники исправительной колонии №1 в российском Ярославле пытали заключенного Евгения Макарова.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео на котором зафиксированы фрагменты пыток опубликовала Новая газета. Инцидент произошел в июне 2017 года.

На записи, которая длится более десяти минут, сотрудники колонии по очереди бьют Макарова резиновыми дубинками и кулаками. Ему также несколько раз выливают на голову воду из ведра.

Запись была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники колонии.

Следственный комитет РФ провел проверку, но отказался заводить уголовное дело. Следователь, проводивший проверку, заявил, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты видеозаписи с переносных видеорегистраторов.

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Однако по результатм их просмотра фактов превышения должностных полномочий не нашли.

Внимание! Нерекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

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 Теги: пытки, колония, видео

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Сегодня, 13:35 » Автор: Богдан Процив
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