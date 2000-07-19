Раздел: Видеоновости
Как российские тюремщики пытают заключенного в колонии. Видео
Запись была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники колонии.
Сотрудники исправительной колонии №1 в российском Ярославле пытали заключенного Евгения Макарова.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео на котором зафиксированы фрагменты пыток опубликовала Новая газета. Инцидент произошел в июне 2017 года.
На записи, которая длится более десяти минут, сотрудники колонии по очереди бьют Макарова резиновыми дубинками и кулаками. Ему также несколько раз выливают на голову воду из ведра.
Запись была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники колонии.
Следственный комитет РФ провел проверку, но отказался заводить уголовное дело. Следователь, проводивший проверку, заявил, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты видеозаписи с переносных видеорегистраторов.
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Однако по результатм их просмотра фактов превышения должностных полномочий не нашли.
Внимание! Нерекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Сотрудники исправительной колонии №1 в российском Ярославле пытали заключенного Евгения Макарова.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео на котором зафиксированы фрагменты пыток опубликовала Новая газета. Инцидент произошел в июне 2017 года.
На записи, которая длится более десяти минут, сотрудники колонии по очереди бьют Макарова резиновыми дубинками и кулаками. Ему также несколько раз выливают на голову воду из ведра.
Запись была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники колонии.
Следственный комитет РФ провел проверку, но отказался заводить уголовное дело. Следователь, проводивший проверку, заявил, что в ходе осмотра места происшествия были изъяты видеозаписи с переносных видеорегистраторов.
Читайте также: Неизвестные избили и заставили извиниться охранника, набросившегося на журналиста. Видео
Однако по результатм их просмотра фактов превышения должностных полномочий не нашли.
Внимание! Нерекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
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