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В российском Норильске выпал снег. Видео
Снег посреди лета вызвал ироническую реакцию горожан.
В Российской Федерации на севере Красноярского края в городе Норильск сегодня, 20 июля, неожиданно выпал мокрый снег.
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в социальных сетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам жителей Норильска, снежинки лежали на земле не долго, а некоторые просто таяли в воздухе.
Кроме того, отмечается, что утром в Норильске температура воздуха составляла около 3 градусов тепла.
Снег посреди лета вызвал ироническую реакцию горожан, которые отметили что "в Норильске даже в июле надо носить с собой шапки" и "это вам не на пляже расслабляться".
Читайте также: На Днепр обрушился огромный град. Видео
В то же время, на некоторых видео видно, что машины и земля в Норильске покрыты несколькосантиметровым слоем снега, а видимость в воздухе очень низкая.
В Российской Федерации на севере Красноярского края в городе Норильск сегодня, 20 июля, неожиданно выпал мокрый снег.
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в социальных сетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам жителей Норильска, снежинки лежали на земле не долго, а некоторые просто таяли в воздухе.
Кроме того, отмечается, что утром в Норильске температура воздуха составляла около 3 градусов тепла.
Снег посреди лета вызвал ироническую реакцию горожан, которые отметили что "в Норильске даже в июле надо носить с собой шапки" и "это вам не на пляже расслабляться".
Читайте также: На Днепр обрушился огромный град. Видео
В то же время, на некоторых видео видно, что машины и земля в Норильске покрыты несколькосантиметровым слоем снега, а видимость в воздухе очень низкая.
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