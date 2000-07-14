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В Днепре мужчина за рулем автомобиля впал в кому. Видео

В Днепре мужчина за рулем автомобиля впал в кому. ВидеоЧерез 40 минут водитель пришел в себя.

В Днепре между улицами Короленко и Троицкая патрульные обнаружили за рулем водителя в бессознательном состоянии. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Мужчина едва дышал.

Полицейские вызвали скорую помощь и до ее приезда следили за состоянием водителя. Также инспекторы позвонили его жене. Так удалось узнать, что мужчина болеет сахарным диабетом.

Когда прибыли врачи, выяснилось, что у водителя гликемическая кома. Через 40 минут он пришел в себя, смог отвечать на вопросы.

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На место происшествия приехали родственники водителя и забрали его домой. Мужчина от госпитализации отказался.

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 Теги: водитель, кома, видео

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Сегодня, 16:47 » Автор: Богдан Процив
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