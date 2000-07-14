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Раздел: Видеоновости  
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Сильный ливень превратил Днепр в "Венецию". Видео

Сильный ливень превратил Днепр в "Венецию". ВидеоВ центре города перестали работать светофоры, а также появились большие пробки.

В пятницу, 20 июля, в Днепре бушевала непогода. Сильным ливнем затопило улицы города, а также выпал град, размером с куриное яйцо.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

В центре Днепра перестали работать светофоры, а также появились большие пробки. Набережная, улицы Литейная и Ломанная оказались под водой.

На многих центральных улицах автомобили стоят на аварийных огнях, так как из-за непогоды они уже попали в ДТП.

В Старых Кодаках, возле аэропорта, очевидцам удалось заснять кусочки льда и града, который обрушился на город.

Крупный град и затопленные улицы: на Днепр обрушилась стихия

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Как сообщили местные жители, осадки шли не более 10 минут. К счастью, никто не пострадал.

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 Теги: Днепр, ливень

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Сегодня, 20:22 » Автор: Ирина Шевченко
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