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В США бушуют гигантские лесные пожары: кадры ЧП. Видео

В США бушуют гигантские лесные пожары: кадры ЧП. ВидеоЧП случилось в штате Орегон.

В США пылают масштабные лесные пожары.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фраза.

ЧП случилось в штате Орегон. Тут горят сотни километров леса.

Их пытаются тушить с воздуха.

По данным спасателей, горят не менее двухсот километров лесной полосы.

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Полиция штата говорит, что пожар мог вспыхнуть из-за поджога – сейчас ведутся поиски преступников.

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 Теги: США, пожар

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Сегодня, 22:04 » Автор: Ирина Шевченко
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