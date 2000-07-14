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Новый клип Макса Барских "взорвал" Сеть. Видео
Певец презентовал новый трек, который стал саундтреком к украинской комедии.
Макс Барских опубликовал клип на песню Пулораздета, которую украинцы смогут услышать в новом украинском кино.
За два дня ролик набрал больше 1,6 миллиона просмотров и 15 тысяч лайков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Песня написана специально к украинской комедии Секс и ничего личного. Премьера фильма планируется на День влюбленных 14 февраля 2019 года. Но трек Барских уже стал хитом и неплохо разрекламировал ленту.
Читайте также: Новый образ Макса Барских встревожил его же фанаток
Первые полтора миллиона просмотров ролик собрал за первые сутки. Этот показатель оказался личным рекордом певца. Также за два дня трек стал фаворитом слушателей в iTunes на территории Украины и России, а также попал в раздел Лучшее за неделю.
Макс Барских опубликовал клип на песню Пулораздета, которую украинцы смогут услышать в новом украинском кино.
За два дня ролик набрал больше 1,6 миллиона просмотров и 15 тысяч лайков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Песня написана специально к украинской комедии Секс и ничего личного. Премьера фильма планируется на День влюбленных 14 февраля 2019 года. Но трек Барских уже стал хитом и неплохо разрекламировал ленту.
Читайте также: Новый образ Макса Барских встревожил его же фанаток
Первые полтора миллиона просмотров ролик собрал за первые сутки. Этот показатель оказался личным рекордом певца. Также за два дня трек стал фаворитом слушателей в iTunes на территории Украины и России, а также попал в раздел Лучшее за неделю.
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