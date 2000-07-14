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Новый клип Макса Барских "взорвал" Сеть. Видео

Новый клип Макса Барских "взорвал" Сеть. ВидеоПевец презентовал новый трек, который стал саундтреком к украинской комедии.

Макс Барских опубликовал клип на песню Пулораздета, которую украинцы смогут услышать в новом украинском кино.

За два дня ролик набрал больше 1,6 миллиона просмотров и 15 тысяч лайков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Песня написана специально к украинской комедии Секс и ничего личного. Премьера фильма планируется на День влюбленных 14 февраля 2019 года. Но трек Барских уже стал хитом и неплохо разрекламировал ленту.

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Первые полтора миллиона просмотров ролик собрал за первые сутки. Этот показатель оказался личным рекордом певца. Также за два дня трек стал фаворитом слушателей в iTunes на территории Украины и России, а также попал в раздел Лучшее за неделю.

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 Теги: Макс Барских, новый клип

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Сегодня, 22:58 » Автор: Ирина Шевченко
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