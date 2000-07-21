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Американская гимнастка упала с трапеции на горящую сцену. Видео
Падение артистки произошло на глазах у ее маленького сына.
На известном американском телешоу "America's Got Talent" семейная пара акробатов захотела впечатлить судей захватывающим опасным трюком. В ходе его исполнения мужчина с завязанными глазами, находясь на высоте, должен был выполнить сложные акробатические элементы со своей женой над открытым огнем. Выступление чуть было не закончилось трагически – женщина сорвалась и упала на полыхающую сцену.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube канале шоу талантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Американские акробаты из штата Юта Тайс Нильсен и Мэри Вульф-Нильсен выполняли сложные трюки без страховки, чтобы поразить жюри и расположить к себе зрителей. Для большего эффекта мужчина завязал глаза и хотел вслепую поймать ноги жены, но к сожалению не успел – гимнастка выскользнула и упала на манеж объятый огнем. Из-за этого на "America's Got Talent" едва не произошел скандал.
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Члены жюри и зрители из зала были крайне шокированы произошедшим. Кроме этого, среди гостей телешоу присутствовал двухлетний сын акробатов вместе с бабушкой. По счастливому случаю, несмотря на то что падение было с большой высоты, Мэри не получила серьезных травм. Артистка быстро пришла в себя и уже через несколько мгновений после падения была готова выполнить трюк снова. Акробатка пообещала публике, что сделает его идеально. Члены жюри запретили повторное выступление по понятной причине. Однако допущенная ошибка не помешала творческой паре пройти в следующий этап шоу.
На известном американском телешоу "America's Got Talent" семейная пара акробатов захотела впечатлить судей захватывающим опасным трюком. В ходе его исполнения мужчина с завязанными глазами, находясь на высоте, должен был выполнить сложные акробатические элементы со своей женой над открытым огнем. Выступление чуть было не закончилось трагически – женщина сорвалась и упала на полыхающую сцену.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube канале шоу талантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Американские акробаты из штата Юта Тайс Нильсен и Мэри Вульф-Нильсен выполняли сложные трюки без страховки, чтобы поразить жюри и расположить к себе зрителей. Для большего эффекта мужчина завязал глаза и хотел вслепую поймать ноги жены, но к сожалению не успел – гимнастка выскользнула и упала на манеж объятый огнем. Из-за этого на "America's Got Talent" едва не произошел скандал.
Читайте также: Новый клип Макса Барских "взорвал" Сеть. Видео
Члены жюри и зрители из зала были крайне шокированы произошедшим. Кроме этого, среди гостей телешоу присутствовал двухлетний сын акробатов вместе с бабушкой. По счастливому случаю, несмотря на то что падение было с большой высоты, Мэри не получила серьезных травм. Артистка быстро пришла в себя и уже через несколько мгновений после падения была готова выполнить трюк снова. Акробатка пообещала публике, что сделает его идеально. Члены жюри запретили повторное выступление по понятной причине. Однако допущенная ошибка не помешала творческой паре пройти в следующий этап шоу.
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