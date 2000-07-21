» » Американская гимнастка упала с трапеции на горящую сцену. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Американская гимнастка упала с трапеции на горящую сцену. Видео

Американская гимнастка упала с трапеции на горящую сцену. ВидеоПадение артистки произошло на глазах у ее маленького сына.

На известном американском телешоу "America's Got Talent" семейная пара акробатов захотела впечатлить судей захватывающим опасным трюком. В ходе его исполнения мужчина с завязанными глазами, находясь на высоте, должен был выполнить сложные акробатические элементы со своей женой над открытым огнем. Выступление чуть было не закончилось трагически – женщина сорвалась и упала на полыхающую сцену.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube канале шоу талантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Американские акробаты из штата Юта Тайс Нильсен и Мэри Вульф-Нильсен выполняли сложные трюки без страховки, чтобы поразить жюри и расположить к себе зрителей. Для большего эффекта мужчина завязал глаза и хотел вслепую поймать ноги жены, но к сожалению не успел – гимнастка выскользнула и упала на манеж объятый огнем. Из-за этого на "America's Got Talent" едва не произошел скандал.

Читайте также: Новый клип Макса Барских "взорвал" Сеть. Видео

Члены жюри и зрители из зала были крайне шокированы произошедшим. Кроме этого, среди гостей телешоу присутствовал двухлетний сын акробатов вместе с бабушкой. По счастливому случаю, несмотря на то что падение было с большой высоты, Мэри не получила серьезных травм. Артистка быстро пришла в себя и уже через несколько мгновений после падения была готова выполнить трюк снова. Акробатка пообещала публике, что сделает его идеально. Члены жюри запретили повторное выступление по понятной причине. Однако допущенная ошибка не помешала творческой паре пройти в следующий этап шоу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: гимнастка, шоу

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:58 » Автор: Ирина Шевченко
     1089
     0

Похожие новости по теме

На американском шоу талантов акробатка упала во время исполнения номера. Видео На американском шоу талантов акробатка упала во время исполнения номера. Видео

Акробат не смог удержать партнершу, она выскользнула из его рук и упала на мат, лежавший на сцене около импровизированного огня.

Украинские акробаты поразили жюри опасным трюком. Видео Украинские акробаты поразили жюри опасным трюком. Видео

8 июля, успешно завершился финал 6-го Международного циркового фестиваля "Золотой трюк Кобзова".

Российская гимнастка разбилась в белорусском цирке. Видео Российская гимнастка разбилась в белорусском цирке. Видео

У артистки сломана рука и легкое сотрясение мозга.

Фокусник Фокусник "взорвал" Сеть оригинальным трюком. Видео

Молодой иллюзионист сразил наповал судей шоу талантов оригинальным трюком с кубиком Рубика.

Грузинское шоу талантов Грузинское шоу талантов "взорвал" сексуальный танец в муке. Видео

Выступление танцовщицы привело членов жюри и зрителей в восторг.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх