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MONATIK станцевал с Надей Дорофеевой в новом клипе. Видео

MONATIK станцевал с Надей Дорофеевой в новом клипе. Видео Певец представил музыкальное видео на песню "Глубоко".

MONATIK представил новый клип «Глубоко...», в котором зажег с Надей Дорофеевой в Каннах в знаменитом пузырчатом доме Пьера Кардена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Пузырчатый дом Пьер Карден построил в Каннах в 1980-е, чтобы отобразить собственное свободолюбие в моде. В 2018 году сюда прибыли MONATIK и Надя Дорофеева, чтобы зажечь под пальмами жарче солнца, снимая клип «Глубоко…», — смотрим премьеру музыкально-танцевального фильма от режиссера Таню Муиньо вместе!

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"Давайте представим, что эта видеоработа — иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена столь ярким и непредсказуемым появлением прекрасной опасности. Он озадачен, ведь она столь уверенно создает волны тревоги и любопытства. Получится ли у них словить один общий ритм — смотрите в клипе", — интригует MONATIK.

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 Теги: MONATIK, Надя Дорофеева, клип

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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