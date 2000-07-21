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MONATIK станцевал с Надей Дорофеевой в новом клипе. Видео
Певец представил музыкальное видео на песню "Глубоко".
MONATIK представил новый клип «Глубоко...», в котором зажег с Надей Дорофеевой в Каннах в знаменитом пузырчатом доме Пьера Кардена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Пузырчатый дом Пьер Карден построил в Каннах в 1980-е, чтобы отобразить собственное свободолюбие в моде. В 2018 году сюда прибыли MONATIK и Надя Дорофеева, чтобы зажечь под пальмами жарче солнца, снимая клип «Глубоко…», — смотрим премьеру музыкально-танцевального фильма от режиссера Таню Муиньо вместе!
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"Давайте представим, что эта видеоработа — иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена столь ярким и непредсказуемым появлением прекрасной опасности. Он озадачен, ведь она столь уверенно создает волны тревоги и любопытства. Получится ли у них словить один общий ритм — смотрите в клипе", — интригует MONATIK.
MONATIK представил новый клип «Глубоко...», в котором зажег с Надей Дорофеевой в Каннах в знаменитом пузырчатом доме Пьера Кардена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Пузырчатый дом Пьер Карден построил в Каннах в 1980-е, чтобы отобразить собственное свободолюбие в моде. В 2018 году сюда прибыли MONATIK и Надя Дорофеева, чтобы зажечь под пальмами жарче солнца, снимая клип «Глубоко…», — смотрим премьеру музыкально-танцевального фильма от режиссера Таню Муиньо вместе!
Читайте также: Бразильские экстремалы установили зрелищный рекорд. Видео
"Давайте представим, что эта видеоработа — иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена столь ярким и непредсказуемым появлением прекрасной опасности. Он озадачен, ведь она столь уверенно создает волны тревоги и любопытства. Получится ли у них словить один общий ритм — смотрите в клипе", — интригует MONATIK.
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