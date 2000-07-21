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Пострадавшая в ДТП пассажирка маршрутки назвала причину аварии. Видео

Пострадавшая в ДТП пассажирка маршрутки назвала причину аварии. Видео По словам женщины, водитель нарушил скоростной режим на дороге.

Водитель маршрутки "Киев-Ровно", которая разбилась врезавшись в фуру под Житомиром, ехал слишком быстро. Об этом рассказала пассажирка Елена, которая направлялась этим рейсом из столицы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zhzh.info.

"Он ехал очень быстро. И потом вдруг удар. Когда меня уже вынесли из маршрутки, другие пассажиры говорили, что водитель уснул за рулем. Он из Ровно выехал в Киев в 5 утра. Затем сразу возвращался", - рассказала женщина.

"До прибытия спасателей те люди, которые проезжали мимо, останавливались, оказывали помощь тем, кто пострадал. Спасателям удалось высвободить мальчика, который был зажат конструкциями автомобиля", - рассказал заместитель начальника ГСЧС в Житомирской области Олег Держанивский.

С места ДТП пострадавших скорыми забрали в три больницы Житомира. В детской сейчас два пациента: 11-летняя девочка с ушибами и мальчик, которому на вид лет 10. За его жизнь борются врачи.

"Сложная политравма, ребенок очень пострадал. Ребенок без сознания, к сожалению. Он сейчас в операционной, сказать что-то уверенно я не могу", - пояснил главный врач Житомирской областной детской больницы Юрий Довгополый.

В Житомирской областной больнице еще четверо людей – это самые тяжелые из потерпевших.

"Один пациент сейчас находится в операционной, проводится оперативное лечение. Два мужчины в сознании, политравмы и травмы, один неизвестный без сознания, ушиб мозга, перелом челюсти, перелом костей черепа. В основном, черепно-мозговые травмы и торакальный травмы", - рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Геннадий Загуменняй.

Он не имел права управлять автобусом

Про водителя маршрутки известно, что он из Хмельницкой области. Микроавтобус одолжил у товарища, должен был вернуть на следующий день. На нерегулярные перевозки не имел соответствующей водительской категории.

"Перевозка вообще была нелегальная, никаких разрешительных документов не было, и вообще у того водителя даже не было удостоверения категории D, он не имел права управлять автобусом", - рассказал заместитель начальника управления Государственной службы "Укртрансбезопасность" Иван Герега.

Фирма, которая имела право на нерегулярные перевозки, зарегистрирована в домике в селе под Ровно. Ее парк – это один микроавтобус, который одолжили другу и который сегодня стал могилой для десяти человек.

Соседи говорят, что маршрутку здесь никогда не видели, а в управлении трасбезопасности добавляют, что трудоустроенных водителей у предпринимателей тоже не было. "Автоперевозчик не имеет договора на предрейсовый технический осмотр транспортного средства и медицинский осмотр водителей, они нетрудоустроенные", - пояснил начальник областного управления "Укртрансбезопасности" Николай Коваленко.

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В Житомире создали штаб для помощи пострадавшим и их семьям. Там ждут родственников на опознание погибших. Субботу в Житомирской и Ровенской областях объявили днем ​​траура.

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 Теги: авария, причина, маршрутка

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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