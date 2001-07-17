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В одном из супермаркетов Киева птица клевала еду с прилавка. Видео

В одном из супермаркетов Киева птица клевала еду с прилавка. Видео Голубь спокойно ел пиццу в магазине.

Посетители одного из киевских супермаркетов обратили внимание на голубя, который с аппетитом поедал выпечку с прилавка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Они засняли видео с птицей и опубликовали на странице сообщества Соломенского района в социальной сети.

При просмотре видео видно, как птица свободно прогуливается в лотке с выпечкой и клюет его содержимое.

Не будучи потревоженной продавцами, она впоследствии спокойно улетает.

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"Голубь лакомится пиццей, на замечания администратору услышала ответ: мы знаем. Была в шоке",— говорится в подписи к ролику.

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 Теги: голубь, пицца

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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