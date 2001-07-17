» » В Гималаях нашли альпиниста, которого считали погибшим. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Гималаях нашли альпиниста, которого считали погибшим. Видео

В Гималаях нашли альпиниста, которого считали погибшим. ВидеоБеспилотник нашел раненого мужчину, укрывающегося на склоне на высоте около 8 тыс. метров

Известного британского альпиниста, обладателя премии «Золотой ледоруб» Рика Аллена спасли с горной вершины Броуд-Пик (часть горной системы Гималаев) в Пакистане благодаря беспилотнику. Его считали погибшим после падения с ледяной скалы во время одиночного восхождения на высоте около 8 тыс. метров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

После того как в назначенное время 65-летний Аллен не вернулся в базовый лагерь, его коллеги начали готовиться к худшему. Через 36 часов после происшествия недалеко от лагеря был замечен рюкзак Аллена, поэтому возникло предположение, что потерявшийся альпинист может быть где-то поблизости. На помощь пришли два альпиниста из Польши. Они находились в базовом лагере около соседней горной вершины Чогори, чтобы попытаться стать самыми быстрыми людьми, которые на нее поднимались. С собой у них был беспилотник DJI Mavic Pro, который они хотели использовать для облета склонов горы.

Читайте также: ЧП в Альпах: трагически погибли два альпиниста

И вскоре беспилотник нашел раненого Аллена, укрывающегося на склоне на высоте около 8 тыс. метров. Полученные данные помогли направить на место спасателей, шерпов и коллег-альпинистов. Потерявшегося альпиниста вернули в базовый лагерь, а затем эвакуировали на вертолете для лечения.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гималаи, альпинист

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:08 » Автор: Татьяна Ларина
     1378
     0

Похожие новости по теме

Украинка поучаствовала в установлении рекорда на Эвересте. Видео Украинка поучаствовала в установлении рекорда на Эвересте. Видео

На высоте более 5000 метров девушка участвовала в занятии по фитнесу в течение 30 минут.

На Прикарпатье спасатели нашли пропавших иностранных туристов. Видео На Прикарпатье спасатели нашли пропавших иностранных туристов. Видео

Испанская красавица заблудилась в холодных Карпатах

В США на альпинистов рухнула скала. Видео В США на альпинистов рухнула скала. Видео

На знаменитой скале в момент камнепада было около 30 скалолазов.

Бойцы АТО сбили дрон сепаратистов. Видео Бойцы АТО сбили дрон сепаратистов. Видео

Аппарат летел на высоте около 800 метров.

Вышел трейлер первого сериала от Вуди Аллена. Видео Вышел трейлер первого сериала от Вуди Аллена. Видео

В интернете появился трейлер первого сериала Вуди Аллена "Кризис в шести сценах".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх