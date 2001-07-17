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В Гималаях нашли альпиниста, которого считали погибшим. Видео
Беспилотник нашел раненого мужчину, укрывающегося на склоне на высоте около 8 тыс. метров
Известного британского альпиниста, обладателя премии «Золотой ледоруб» Рика Аллена спасли с горной вершины Броуд-Пик (часть горной системы Гималаев) в Пакистане благодаря беспилотнику. Его считали погибшим после падения с ледяной скалы во время одиночного восхождения на высоте около 8 тыс. метров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
После того как в назначенное время 65-летний Аллен не вернулся в базовый лагерь, его коллеги начали готовиться к худшему. Через 36 часов после происшествия недалеко от лагеря был замечен рюкзак Аллена, поэтому возникло предположение, что потерявшийся альпинист может быть где-то поблизости. На помощь пришли два альпиниста из Польши. Они находились в базовом лагере около соседней горной вершины Чогори, чтобы попытаться стать самыми быстрыми людьми, которые на нее поднимались. С собой у них был беспилотник DJI Mavic Pro, который они хотели использовать для облета склонов горы.
Читайте также: ЧП в Альпах: трагически погибли два альпиниста
И вскоре беспилотник нашел раненого Аллена, укрывающегося на склоне на высоте около 8 тыс. метров. Полученные данные помогли направить на место спасателей, шерпов и коллег-альпинистов. Потерявшегося альпиниста вернули в базовый лагерь, а затем эвакуировали на вертолете для лечения.
Известного британского альпиниста, обладателя премии «Золотой ледоруб» Рика Аллена спасли с горной вершины Броуд-Пик (часть горной системы Гималаев) в Пакистане благодаря беспилотнику. Его считали погибшим после падения с ледяной скалы во время одиночного восхождения на высоте около 8 тыс. метров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
После того как в назначенное время 65-летний Аллен не вернулся в базовый лагерь, его коллеги начали готовиться к худшему. Через 36 часов после происшествия недалеко от лагеря был замечен рюкзак Аллена, поэтому возникло предположение, что потерявшийся альпинист может быть где-то поблизости. На помощь пришли два альпиниста из Польши. Они находились в базовом лагере около соседней горной вершины Чогори, чтобы попытаться стать самыми быстрыми людьми, которые на нее поднимались. С собой у них был беспилотник DJI Mavic Pro, который они хотели использовать для облета склонов горы.
Читайте также: ЧП в Альпах: трагически погибли два альпиниста
И вскоре беспилотник нашел раненого Аллена, укрывающегося на склоне на высоте около 8 тыс. метров. Полученные данные помогли направить на место спасателей, шерпов и коллег-альпинистов. Потерявшегося альпиниста вернули в базовый лагерь, а затем эвакуировали на вертолете для лечения.
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