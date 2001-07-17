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В NASA показали, как зонд пролетит на рекордном расстоянии возле Солнца. Видео
Космический зонд Parker достигнет рекордного расстояния в 6,1 млн км от поверхности Солнца и внешней атмосферы звезды.
В течение нескольких ближайших недель NASA запустит один из своих проектов - зонд Parker, который приблизится к поверхности Солнца. Об этом в пятницу, 20 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, космический зонд достигнет рекордного расстояния в 6,1 млн км от поверхности Солнца и внешней атмосферы звезды, - так называемой солнечной короны.
"Корона, через которую полетит Parker Solar Probe, имеет чрезвычайно высокую температуру, но очень низкую плотность. Подумайте о разнице между тем, как положить руку в горячую духовку или в кастрюлю с кипящей водой. В духовке ваша рука сможет выдержать гораздо более высокие температуры, поскольку там ниже плотность пространства. Аналогично этому происходит и на Солнце - корона менее плотная, поэтому космический аппарат взаимодействует с меньшим количеством частиц и не получает огромного количества тепла", - сказала инженер Сюзанна Дарлинг.
В рамках данной миссии планируется изучить механизм возникновения солнечного ветра, - потока ионизированных частиц, которые выбрасываются из короны Солнца в космическое пространство со скоростью 300-1200 км/с. Данные частицы могут смешиваться с магнитным полем Земли и вызывать геомагнитные бури.
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На зонде установили защитный экран, который позволяет летательному аппарату работать во внешних слоях атмосферы Солнца. По прогнозам ученых, экран раскалится до 1371,11°С, в то время как температура зонда составит не более 29,4°С.
В течение нескольких ближайших недель NASA запустит один из своих проектов - зонд Parker, который приблизится к поверхности Солнца. Об этом в пятницу, 20 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, космический зонд достигнет рекордного расстояния в 6,1 млн км от поверхности Солнца и внешней атмосферы звезды, - так называемой солнечной короны.
"Корона, через которую полетит Parker Solar Probe, имеет чрезвычайно высокую температуру, но очень низкую плотность. Подумайте о разнице между тем, как положить руку в горячую духовку или в кастрюлю с кипящей водой. В духовке ваша рука сможет выдержать гораздо более высокие температуры, поскольку там ниже плотность пространства. Аналогично этому происходит и на Солнце - корона менее плотная, поэтому космический аппарат взаимодействует с меньшим количеством частиц и не получает огромного количества тепла", - сказала инженер Сюзанна Дарлинг.
В рамках данной миссии планируется изучить механизм возникновения солнечного ветра, - потока ионизированных частиц, которые выбрасываются из короны Солнца в космическое пространство со скоростью 300-1200 км/с. Данные частицы могут смешиваться с магнитным полем Земли и вызывать геомагнитные бури.
Читайте также: Огромный астероид пролетит возле Земли
На зонде установили защитный экран, который позволяет летательному аппарату работать во внешних слоях атмосферы Солнца. По прогнозам ученых, экран раскалится до 1371,11°С, в то время как температура зонда составит не более 29,4°С.
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