В Днепре Hyundai влетел в фонарь и перевернулся. Видео

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Сегодня в Одессе произошло ужасное ДТП, во время которого автомобиль марки Daewoo при повороте налево столкнулся с иномаркой, которая двигалась по встречной полосе. Удар был настолько сильный, что Hyundai полетел прямо в сторону ВАЗ-2105. Читайте также: Алкоголь привёл к крупному ДТП в Днепропетровске: повреждено 8