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В Днепре Hyundai влетел в фонарь и перевернулся. Видео
От удара фонарь свалился со столба
21 июля, около 9:30, на улице Криворожской, 28, напротив Стахановской проходной ЮМЗ, автомобиль Hyundai влетел в фонарный столб и перевернулся. Машину отбросило в Daewoo Lanos, который двигался в попутном направлении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В ДТП пострадал водитель Hyundai, которого с травмами головы госпитализировали в городскую больницу № 16. Второй участник аварии не пострадал. Об этом Информатор сообщает с места события.
Как рассказал водитель автомобиля Daewoo, он двигался со скоростью 50 км/час. Сзади него на большой скорости ехал Hyundai. «Я перестроился в левую полосу, чтобы объехать препятствие, Hyundai ехал сзади меня. Он начал идти на обгон по правой полосе, но не справился с управлениям и врезался в столб. Автомобиль перевернулся и въехал в меня», — пояснил водитель Daewoo. Эту информацию подтверждают и свидетели произошедшего. Также известно, что в автомобилях ехали только водители.
По словам жены потерпевшего, которая приехала на ДТП, ее муж водит авто с 12 лет. «Он хороший водитель и не мог спровоцировать аварию. Как говорят очевидцы, на автомобиле Daewoo Lanos был знак — «Учебный автомобиль», и водитель его успел снять до приезда полиции. Я также не уверена, что за рулем автомобиля был именно этот мужчина. Возможно, он просто кого-то выгораживает», — пояснила жена водителя Hyundai. Но водитель Daewoo версию женщины отрицает.
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Автомобиль Hyundai получил серьезные повреждения, Daewoo Lanos — отделался вмятинами. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Проезд на данном участке дороги затруднен.
21 июля, около 9:30, на улице Криворожской, 28, напротив Стахановской проходной ЮМЗ, автомобиль Hyundai влетел в фонарный столб и перевернулся. Машину отбросило в Daewoo Lanos, который двигался в попутном направлении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В ДТП пострадал водитель Hyundai, которого с травмами головы госпитализировали в городскую больницу № 16. Второй участник аварии не пострадал. Об этом Информатор сообщает с места события.
Как рассказал водитель автомобиля Daewoo, он двигался со скоростью 50 км/час. Сзади него на большой скорости ехал Hyundai. «Я перестроился в левую полосу, чтобы объехать препятствие, Hyundai ехал сзади меня. Он начал идти на обгон по правой полосе, но не справился с управлениям и врезался в столб. Автомобиль перевернулся и въехал в меня», — пояснил водитель Daewoo. Эту информацию подтверждают и свидетели произошедшего. Также известно, что в автомобилях ехали только водители.
По словам жены потерпевшего, которая приехала на ДТП, ее муж водит авто с 12 лет. «Он хороший водитель и не мог спровоцировать аварию. Как говорят очевидцы, на автомобиле Daewoo Lanos был знак — «Учебный автомобиль», и водитель его успел снять до приезда полиции. Я также не уверена, что за рулем автомобиля был именно этот мужчина. Возможно, он просто кого-то выгораживает», — пояснила жена водителя Hyundai. Но водитель Daewoo версию женщины отрицает.
Читайте также: В Днепре Infiniti влетел в столб
Автомобиль Hyundai получил серьезные повреждения, Daewoo Lanos — отделался вмятинами. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Проезд на данном участке дороги затруднен.
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