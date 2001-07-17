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В Сети показали, как разваливается Керченский мост. Видео

В Сети показали, как разваливается Керченский мост. ВидеоСтало известно о серьезных проблемах с путинским мостом в Крым

Посетители открытого в мае 2018 года Керченского моста, который соединил Россию с оккупированным Крымом, отмечают быстро испортившееся дорожное покрытие и утверждают, что мост уже буквально "начал разваливаться", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube канале Kerch.FM.

Отмечается, что кадры сделаны на въезде в Керчь, на улице Чкалова. На видео показано дорожное покрытие очень плохого качества с большим количеством ям и выбоин. В одном месте асфальт так потрескался, что действительно создается ощущение, будто мост расходится по швам.

"Мост на въезде в Крым начал разваливаться", – указывают в подписи к видео.

"Бессмысленный русский мир добрался и до Керчи", "Глупости. Путин лично обеспечивает над мостом и в Керченском проливе хорошую погоду. Дежурные батюшки периодически летают над мостом с иконами. Льда зимой не будет. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Грунт укрепился соответствующими скрепами", "Керчь опускают до российских стандартов", – пишут в комментариях.

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Впрочем, также некоторые утверждают, что на видео снят другой мост в Керчи, не тот, который соединяет полуостров с Россией.

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 Теги: Керченский мост, Крым

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Сегодня, 14:49 » Автор: Татьяна Ларина
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