Раздел: Видеоновости
В одном из киевских супермаркетов заметили летающего нарушителя. Видео
Летающий нарушитель лакомился пиццей, на что администрация магазина никак не отреагировала
В супермаркете "Велика кишеня" в одном из спальных районов Киева был замечен голубь, который лакомился выпечкой, изготовленной для покупки и дальнейшего употребления, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
На видео видно, что птица невозмутимо прогуливается в лотке с выпечкой, клевала хлебобулочные изделия. После этого она взлетела к крыше магазина.
"Велика кишеня", Кудряшова 1. Голубь лакомится пиццей, на замечания администратору услышала ответ: мы знаем. Была в шоке", – говорится в подписи к ролику.
Важно понимать, что голуби, обитающие на улице, питаются отбросами и подножным кормом, потому являются переносчиками сотни возбудителей различных бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных и гельминтных заболеваний. Некоторые из этих инфекций могут представлять смертельную опасность.
Читайте также: В одном из киевских супермаркетов продавали червивый хлеб
Наиболее распространенными среди людей "голубиными" заболеваниями являются: орнитоз, колибацеллез, гистоплазмоз, сальмонеллез, туберкулез, рожа, листериоз, туляремия, болезнь Ньюкасла, токсоплазмоз, криптококкоз, а также гельминтозы: аскаридоз, цестодоз (поражение ленточными червями), капилляриоз и другие.
В супермаркете "Велика кишеня" в одном из спальных районов Киева был замечен голубь, который лакомился выпечкой, изготовленной для покупки и дальнейшего употребления, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
На видео видно, что птица невозмутимо прогуливается в лотке с выпечкой, клевала хлебобулочные изделия. После этого она взлетела к крыше магазина.
"Велика кишеня", Кудряшова 1. Голубь лакомится пиццей, на замечания администратору услышала ответ: мы знаем. Была в шоке", – говорится в подписи к ролику.
Важно понимать, что голуби, обитающие на улице, питаются отбросами и подножным кормом, потому являются переносчиками сотни возбудителей различных бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных и гельминтных заболеваний. Некоторые из этих инфекций могут представлять смертельную опасность.
Читайте также: В одном из киевских супермаркетов продавали червивый хлеб
Наиболее распространенными среди людей "голубиными" заболеваниями являются: орнитоз, колибацеллез, гистоплазмоз, сальмонеллез, туберкулез, рожа, листериоз, туляремия, болезнь Ньюкасла, токсоплазмоз, криптококкоз, а также гельминтозы: аскаридоз, цестодоз (поражение ленточными червями), капилляриоз и другие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
359
0
Также советуем посмотреть
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
Оставьте свой комментарий