» » В одном из киевских супермаркетов заметили летающего нарушителя. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В одном из киевских супермаркетов заметили летающего нарушителя. Видео

В одном из киевских супермаркетов заметили летающего нарушителя. ВидеоЛетающий нарушитель лакомился пиццей, на что администрация магазина никак не отреагировала

В супермаркете "Велика кишеня" в одном из спальных районов Киева был замечен голубь, который лакомился выпечкой, изготовленной для покупки и дальнейшего употребления, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

На видео видно, что птица невозмутимо прогуливается в лотке с выпечкой, клевала хлебобулочные изделия. После этого она взлетела к крыше магазина.

"Велика кишеня", Кудряшова 1. Голубь лакомится пиццей, на замечания администратору услышала ответ: мы знаем. Была в шоке", – говорится в подписи к ролику.

Важно понимать, что голуби, обитающие на улице, питаются отбросами и подножным кормом, потому являются переносчиками сотни возбудителей различных бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных и гельминтных заболеваний. Некоторые из этих инфекций могут представлять смертельную опасность.

Читайте также: В одном из киевских супермаркетов продавали червивый хлеб

Наиболее распространенными среди людей "голубиными" заболеваниями являются: орнитоз, колибацеллез, гистоплазмоз, сальмонеллез, туберкулез, рожа, листериоз, туляремия, болезнь Ньюкасла, токсоплазмоз, криптококкоз, а также гельминтозы: аскаридоз, цестодоз (поражение ленточными червями), капилляриоз и другие.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, супермаркет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:26 » Автор: Татьяна Ларина
     359
     0

Похожие новости по теме

В одном из супермаркетов Киева птица клевала еду с прилавка. Видео В одном из супермаркетов Киева птица клевала еду с прилавка. Видео

Голубь спокойно ел пиццу в магазине.

В одном из киевских супермаркетов заметили голубя, поедающего пиццу. Видео В одном из киевских супермаркетов заметили голубя, поедающего пиццу. Видео

Птица прогуливалась в лотке с выпечкой и ела пиццу.

Дорвался: ворон лакомится йогуртом в супермаркете. Видео Дорвался: ворон лакомится йогуртом в супермаркете. Видео

Очередное забавное видео, на этот раз о посещении пернатым супермаркета и тем, то из этого получилось.

В популярном супермаркете Украины продавали булку с новым вкусом - В популярном супермаркете Украины продавали булку с новым вкусом - "с осой". Видео

Невероятные вкусовые разработки появились в одном из самых больших магазинов Украины.

В одном из киевских супермаркетов в мясе обнаружили червей. Видео В одном из киевских супермаркетов в мясе обнаружили червей. Видео

Администратор обвинила во всем производителя.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх