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Airbus подняла в небо свой первый "самолет-кит". Видео

Airbus подняла в небо свой первый "самолет-кит". Видео Самолет получил название из-за фюзеляжа.

Корпорация Airbus 19 июля опубликовала видео первого полета своего нового транспортного самолета Beluga XL. Аппарат, который планируют использовать для перевозок негабаритных грузов, поднялся в небо из аэропорта во французской Тулузе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

Самолет получил название из-за фюзеляжа, который исполнен в форме кита, населяющего арктические моря.

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Beluga XL будет перевозить до 53 тонн полезной нагрузки на расстояние до 4 тыс. км. Длина самолета равна 63,1 м, размах крыльев – 60,3 м, высота – 18,9 м. Модель планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

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 Теги: Airbus, Видео, самолет-кит

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Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
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